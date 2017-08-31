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Мыскина и Андреев сыграют против Майоли и Мойя в матче звезд SpbOpen-2017

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Стали известны пары, которые выступят в матче звезд на турнире SpbOpen-2017.

Хорватка Ива Майоли и испанец Карлос Мойя сыграют против россиян Анастасии Мыскиной и Игоря Андреева.

Напомним, 41-летний Карлос Мойя – бывшая первая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса 2004 года в составе сборной Испании и победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде. Испанец завершил карьеру в 2010 году.

Международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.     

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