Владимир Камельзон: Заманить Тсонга на SpbOpen-2017 было очень непросто

Исполнительный директор SpbOpen-2017 Владимир Камельзон поделился мнением об участниках турнира.

- У нас уникальный состав участников. Например, Жо-Уилфрида Тсонга заманить было очень непросто. Руководство долго вело с ним переговоры. На матчи Гаэля Монфиса вообще как в цирк приходишь, но у него есть и мастерство. Думаю, от такого состава участников мы получим удовольствие.

ATP, не согласовав с нами, в сроки нашего турнира поставил коммерческий турнир Федерера в Праге. Нельзя же было так делать. Там гарантированные большие призовые, поэтому игроки поехали туда. Звереву сделали имидж большого игрока в Петербурге, а в этом году не смогли с ним договориться. Так ему и надо, что он сейчас проиграл! - приводит слова Камельзона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.