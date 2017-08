Марез находится в Барселоне и в ближайшее время подпишет контракт (фото)

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который сегодня покинул расположение сборной Алжира, близок к переезду в чемпионат Испании.

Как сообщает авторитетное издание AS, хавбек прибыл прибыл в столицу Каталонии сегодня утром. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт. Сумма сделки – 50 млн евро.

Отметим, что один из пользователей социальной сети Twitter выложил фото с Марезом в аэропорту Барселоны:

Mahrez has been spotted at Barcelona airport. #deadlineday pic.twitter.com/pGpNlst7Go