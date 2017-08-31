Марез находится в Барселоне и в ближайшее время подпишет контракт (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который сегодня покинул расположение сборной Алжира, близок к переезду в чемпионат Испании.
Как сообщает авторитетное издание AS, хавбек прибыл прибыл в столицу Каталонии сегодня утром. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт. Сумма сделки – 50 млн евро.
Отметим, что один из пользователей социальной сети Twitter выложил фото с Марезом в аэропорту Барселоны:
Mahrez has been spotted at Barcelona airport. #deadlineday pic.twitter.com/pGpNlst7Go— CM (@CarefreeMorata) 31 августа 2017 г.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерплуя» Филиппе Коутиньо пополнит ряды сине-гранатовых до окончания трансферного окна.
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