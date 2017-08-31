Владимир Камельзон: АТР – непростая организация, я бы на них опрокинулся

Исполнительный директор SpbOpen-2017 Владимир Камельзон поделился мнением об участниках турнира.

- АТР - непростая организация, я бы на них опрокинулся. WTA в восторге от кортов «Динамо», а АТР заставляет делать временный павильон. Добавим, что АТР поставил коммерческий турнир Федерера в Праге на одни сроки с нашим турниром. А как нам тягаться с турниром, где гарантированные призовые 700 000 долларов. Из-за этого турнира мы не смогли позвать, например, Александра Зверева, - приводит слова Камельзона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.