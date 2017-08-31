Официально: Нету перешел до конца сезона в «Фенебрахче»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Защитник «Зенита» Луиш Нету перешел в Фенербахче», сообщается на официальном сайте петербуржцев.
Португалец проведет в турецком клубе остаток сезона. Стамбульцы могут выкупить трансфер игрока.
Напомним, Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года. В составе петербуржцев защитник провел 154 матча, выиграл чемпионат России, Кубок и два Суперкубка России.
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