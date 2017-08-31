Официально: Нету перешел до конца сезона в «Фенебрахче»

Агент Яха: «Зенит» не сделал предложение, на которое «Заглембе» могло бы согласиться Представитель футбольного агентства Павла Станишевски Петр Фальфус в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Заглембе» Ярославу Яху.