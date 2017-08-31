Борис Михайлов: Обмен Пивцакина – правильный ход

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал обмен защитника ЦСКА Никиты Пивцакина в «Металлург».

- Пивцакина обменяли правильно. Дело даже не том, что разгрузится платежная ведомость клуба. Деньги тут не главное. Главное в другом – защитник в новой команде получит постоянное место в основном составе. В ЦСКА же он в первые три пары не проходил. А быть седьмым-восьмым, на подхвате – не для него. Пивцакину уже 26 лет, надо играть, прогрессировать. Ведь он чемпион мира среди молодежи. Думаю, вариант с «Магниткой» - лучше не придумаешь. Там играет бывший капитан армейцев Денисов. Да и сама команда серьезная, решающая максимальные задачи.