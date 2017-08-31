Вавринка выступит на SpbOpen-2018

Гендиректор теннисного турнира SpbOpen Александр Медведев объявил, что достиг договоренности со швейцарцем Стэном Вавринкой об участии в турнире 2018 года.

- Мы уже общались со Стэном, он подтвердил: если будет здоров в следующем году - Вавринка приедет в Петербург, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.