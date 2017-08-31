Япония победила Австралию и стала четвертым участником ЧМ-2018
Сборная Японии
одержала победу над Австралией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата
мира в Саитаме.
Голы в матче забили форвард «Штутгарта» Такума Асано и
полузащитника «Гамба Осака» Йосуке Идегути.
Таким образом, сборная Японии набрала 20 очков и гарантировала себе первое место в группе B, что позволило ей стать четвертым участником чемпионата мира 2018 года в России.
Ранее через отборочный турнир в финальную стадию пробились Бразилия и Иран.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа B
9-й тур
Япония – Австралия –
2:0 (1:0)
Голы: Асано, 41. Идегути, 82.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически