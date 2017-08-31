Япония победила Австралию и стала четвертым участником ЧМ-2018

Сборная Японии одержала победу над Австралией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира в Саитаме.

Голы в матче забили форвард «Штутгарта» Такума Асано и полузащитника «Гамба Осака» Йосуке Идегути.

Таким образом, сборная Японии набрала 20 очков и гарантировала себе первое место в группе B, что позволило ей стать четвертым участником чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее через отборочный турнир в финальную стадию пробились Бразилия и Иран.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

9-й тур

Япония – Австралия – 2:0 (1:0)

Голы: Асано, 41. Идегути, 82.