Александр Медведев: Федерер, видимо, на закате карьеры решил: я заканчиваю, и черт с ними

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о возможности перенести сроки проведения турнира.



- Вопрос сроков проведения и статуса турнира – это взаимосвязанные вещи. Когда нет финансовых ограничений, то. Но к чему это приведет? К тому, что турниры категории 250 и 500 перестанут иметь сильных игроков в своем составе. Не хотелось бы, чтобы к этому пришло, но это бомба, которая может разорвать не только тур, но и весь теннис. Это бьет по всему – рейтингам, трансляциям, посещаемости. Я хорошо отношусь к Федереру, но, видимо, он на закате своей карьеры решил: я заканчиваю, и черт с ними. Мы получили вчера сообщение, что реформа тура откладывается, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.