Александр Медведев: Слова Кафельникова оставлю на его совести

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о высказываниях бывшего теннисиста Евгения Кафельникова.



– Высказывания Кафельникова оставляю на его совести. Мы к переходу с открытого грунтового корта в зал на твердое покрытие относимся с пониманием. Приехать и проиграть в первом круге тоже не нужно. Надеемся, что в следующем году матч Кубка Дэвиса у сборной России будет домашним, тогда в нем смогут принять участие больше россиян, – передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.