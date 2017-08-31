Владимир Камельзон: Нельзя винить Рублева и Хачанова, что они не сыграют в Петербурге

Исполнительный директор SpbOpen-2017 Владимир Камельзон поделился мнением об участниках турнира.

- Нельзя винить Рублева и Хачанова, что они не сыграют в Петербурге. Все дело в том, что они выступят за сборную в матче с Венгрией. Одно дело – приехать из Будапешта, это не вопрос. Другое дело, что матч Кубка Дэвиса пройдет на мягком покрытии, перемещаться с него на жесткое неудобно, в этом основная причина, - приводит слова Камельзона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.