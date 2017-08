«Суонси» арендовал Ренату Саншеша у «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Суонси» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В прошедшем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей за «Баварию».

