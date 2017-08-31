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Борис Михайлов: Трудно найти партнера для Мозякина и Коваржа лучше, чем Григоренко

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал переход в «Магнитку» нападающего Игоря Григоренко.

- Хорошо знаю Григоренко как первоклассного мастера. Когда он пришел в ЦСКА, то в связке с Александром Радуловым стал одним из главных бомбардиров. А когда его не оставили в команде, я назвал это ошибкой. ЦСКА потерял первое звено, ослабла мощь бригады большинства. Когда Григоренко здоров, он приносит много пользы. Так посчитали в «Магнитке» и пригласили его под первое звено. Заменить Зарипова сложно, ни Косов, ни Филиппи с этой ролью не справились. Мозякину и Коваржу нужен партнер с тонким пониманием игры, умеющий завершать атаки. У Григоренко все это есть. Думаю, трудно на нашем рынке найти в эту тройку правого нападающего лучше, чем Григоренко. Первые два матча за «Металлург» он провел обнадеживающе. Посмотрим, что будет дальше.

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