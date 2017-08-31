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Natus Vincere распустила состав по League of Legends

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Организация Natus Vincere объявила о роспуске состава по League of Legends.

«Борьба за выживание в двух последних сплитах далеко не тот результат, на который рассчитывала как организация, так и её многочисленные болельщики. Именно в связи с этим и было принято решение о полной перезагрузке. Тем не менее я хочу поблагодарить парней за усилия, отдачу и время, проведённое вместе. Я не исключаю возможность, что с кем-то наши пути ещё пересекутся, а пока желаю удачи во всех будущих начинаниях. Также хочу сообщить болельщикам, что мы меняем подход к подбору команды, и наш новый состав на следующий сезон будет определять уже тренер, имя которого мы озвучим в ближайшем будущем», — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарев.

Бывший состав Natus Vincere:

Саймон «Zvene» Свенссон
Алекса «DoubleAim» Станкович
Виктор «Piter Pokir» Пачкунов
Владислав «aMiracle» Щербина
Артур «Skash» Ермолаев
Егор «JustNo0b» Ерохин (запасной)
Илиас «Enatron» Теодору (тренер)

Na'Vi заняла последнее место в регулярном сезоне летнего сплита Континентальной лиги. В Турнире Продвижения «рожденные побеждать» обыграли Tricksters со счетом 3:2 и сохранили место в следующем сплите.

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