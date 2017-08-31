Александр Медведев: ЧМ-2018 и Кубок конфедераций добавили трудностей в организации теннисного турнира

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о сложностях проведения турнира.

– Проведение чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций добавило трудностей в организации петербургского теннисного турнира. В частности, были сложности при размещении второго корта на парковке у арены. К счастью, совместными усилиями с городом удалось решить все проблемы, – передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исполнительный директор турнира Наталия Камельзон отметила, что похожие сложности могут возникнуть и при подготовке к турнирам в 2018-м.

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.