Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Исландия- : -Греция
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва- : -Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: ЧМ-2018 и Кубок конфедераций добавили трудностей в организации теннисного турнира

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о сложностях проведения турнира.

– Проведение чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций добавило трудностей в организации петербургского теннисного турнира. В частности, были сложности при размещении второго корта на парковке у арены. К счастью, совместными усилиями с городом удалось решить все проблемы, – передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Исполнительный директор турнира Наталия Камельзон отметила, что похожие сложности могут возникнуть и при подготовке к турнирам в 2018-м.

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Камельзон: Нельзя винить Рублева и Хачанова, что они не сыграют в ПетербургеИсполнительный директор SpbOpen-2017 Владимир Камельзон поделился мнением об участниках турнира.Александр Медведев: Федерер, видимо, на закате карьеры решил: я заканчиваю, и черт с нимиГендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о возможности перенести сроки проведения турнира.Япония победила Австралию и стала четвертым участником ЧМ-2018Сборная Японии одержала победу над Австралией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира в Саитаме.Вавринка выступит на SpbOpen-2018Гендиректор теннисного турнира SpbOpen Александр Медведев объявил, что достиг договоренности со швейцарцем Стэном Вавринкой об участии в турнире 2018 года.Владимир Камельзон: АТР – непростая организация, я бы на них опрокинулсяИсполнительный директор SpbOpen-2017 Владимир Камельзон поделился мнением об участниках турнира.
Футбол
«Амкар» и «Ростов» согласовали аренду Эзатолахи
Хоккей
Борис Михайлов: Канадская площадка в Хабаровске – подражание Владивостоку
Футбол
СМИ: Экс-защитник «Ромы» стал игроком «Спартака»
Футбол
Агент Яха: «Зенит» не сделал предложение, на которое «Заглембе» могло бы согласиться
все новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ATP Tour
ATP Tour