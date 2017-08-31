Борис Михайлов: Вернувшиеся из НХЛ игроки излучают уверенность

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнение об игроках, вернувшихся из НХЛ.

- Наблюдая за вернувшимися из НХЛ, ловлю себя на мысли – эти ребята набрались опыта и излучают уверенность в своих силах. Конечно, Марков с его 18-ю сезонами в «Монреале» стоит особняком. Я далек от восторженных оценок его игры, которыми сыплете вы, журналисты. Но он не белая ворона в «Ак Барсе». Уровень держит. Хотя ему тяжело. Да и команда его поддерживает. Нужен ли Марков на Олимпиаде? Это вопрос тренерам сборной и в первую очередь Олегу Знарку. Еще неизвестно, в какой спортивной форме Андрей окажется в январе. Могу лишь пожелать ему избежать серьезных травм.

Вписались в ЦСКА Любимов, Григоренко, Марченко и Нестеров. Пока мало видел Калинина из СКА. Думаю, этих игроков должен двигать вперед олимпийский стимул. Все они кандидаты в сборную. Но состав-то не резиновый. А желающих сыграть в Корее хоть отбавляй.