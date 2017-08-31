«Анжи» близок к приобретению полузащитника сборной Словении

Состав «Анжи» в ближайшее время пополнит словенский полузащитник Мирал Самарджич.

«Контракт Самарджича с «Анжи» будет рассчитан на два года. При этом «Анжи» покинет полузащитник Павел Карасев, который перейдет в «СКА-Хабаровск», – приводит слова источника ТАСС.

В январе этого года хавбек перешел в турецкий клуб «Акхисар Беледиеспор», подписав контракт до 30 июня 2019 года. В активе 30-летнего игрока 15 матчей и один гол за сборную Словении.