«Бавария» отказалась продавать Рафинью в «Челси»

«Бавария» получила запрос от «Челси» о трансфере защитника Рафиньи, однако ответила отказом, сообщает Sky Sports.

31-летний бразилец выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее он играл за «Шальке» и «Дженоа».

В составе «Баварии» Рафинья пять раз выиграл чемпионат Германии (2013-2017), по три раза Кубок Германии (2013, 2014, 2016) и Суперкубок Германии (2012, 2016, 2017). В 2013 году вместе с командой Рафинья победил в Лиге чемпионов (2013), Суперкубке УЕФА (2013) и клубном чемпионате мира (2013).

Летнее трансферное окно завершается 31 августа.