Александр Медведев: У нас есть контакты с ее представителями Шараповой

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о возможности приглашения Марии Шараповой на турнир в Петербурге.

- Шарапова здорово выступает на US Open. Не думаете позвать ее на Ladies Trophy?

- У нас есть контакты с ее представителями. Здоровья ей, чтобы она успешно сыграла в Америке. Двери нашего турнира всегда открыты для Маши.

- Не думали пригласить ее гостем на мужской турнир?

- Она играет в туре, слава богу. Поэтому времени не так много, – передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.