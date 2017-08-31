«Ахмат» подписал Гиголаева из «Амкара»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Сегодня закрывается трансферное окно. «Советский спорт» следит за всеми переходами.

Саншеш покинул «Баварию». Дзюба останется в «Зените»? Сегодня закрывается трансферное окно. «Советский спорт» следит за всеми переходами.