«Ахмат» подписал Гиголаева из «Амкара»
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Полузащитник «Амкара»
Роланд Гиголаев продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный твиттер
клуба из Грозного. Контракт 27-летнего игрока рассчитан на три года.
Воспитанник «Зенита» ранее выступал за «Аланию», «Спартак» (Владикавказ), «Петротрест», «Динамо» (СПб), «Рух» (Польша) и «Амкар». Всего в премьер-лиге он провел 38 матчей и забил три гола.
Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.
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