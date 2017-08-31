Борис Михайлов: за старт в чемпионате ставлю ЦСКА четверку с минусом

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил стартовый отрезок ЦСКА.

- Если кто-то не видит изменений в игре ЦСКА, то это не я. Изменения заметны. Но пока идет перестройка. Это нормальное явление. Далеко не все из задуманного получается. Раньше я категорически выступал против постоянной ротации состава. Считал, что в команде без звезд очень важна сыгранность игроков в звеньях. Но сейчас у Никитина другого пути нет, как создать здоровую конкуренцию. Поэтому поставлю за стартовый отрезок команде четверку с минусом. Не получился матч против СКА, зато второй период дерби с «Динамо» вышел образцово-показательным. В Ярославле соперники боялись проиграть, отсюда осторожный, окопный хоккей. А в Минске ЦСКА сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Хотя хозяева удивили заряженностью на борьбу, строгостью и самоотверженностью обороны.

Особенно хочу отметить Андронова. Согласен с решением назначить его капитаном. Есть еще пара игроков, которые понравились. Но фамилии называть не буду. Из педагогических соображений.

Добротно сыграли вратари. Однако от Сорокина жду более уверенных действий. Хочется, чтобы партнеры дополнительных задач перед ним не ставили.