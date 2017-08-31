Александр Медведев: Усиление ЦСКА? Слишком длинная скамейка таит в себе большие риски

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о старте сезона КХЛ.

- Мне кажется, СКА стартовал хорошо: потерял всего очко и показывает хорошую игру. Обыграли главного конкурента в западной конференции - ЦСКА, взяли Кубок Открытия, несмотря на все широковещательные прогнозы в пользу ЦСКА. На Западе также отмечу «Локомотив», который показывает хорошую игру. А на Востоке много сюрпризов, хорошо начали команды, от которых никто не ожидал. А как играет «Ак Барс»? В общем, нам предстоит интересный сезон.

- Вас не пугает усиление ЦСКА?

- Команда - это не набор игроков, а нечто большее. Слишком длинная скамейка таит в себе большие риски, потому что ротация в команде нужна, но не такая. Всего четыре игрока сыграли три встречи подряд. В общем, это вещь, таящая опасность.

- Может, лиге надо как-то ограничивать количество людей в заявке?

- Заявки формируются в соответствии с отношениями с ВХЛ и МХЛ. Но когда в команде не пять полноценных звеньев, а семь... Об этом надо подумать, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. ЦСКА одержала три победы, одну из которых - в основное время.

Следующий матч петербургская команда проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Москвичи днем ранее примут «Авангард».