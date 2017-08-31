Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Исландия44 : 59Греция
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва- : -Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: Усиление ЦСКА? Слишком длинная скамейка таит в себе большие риски

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о старте сезона КХЛ. 

- Мне кажется, СКА стартовал хорошо: потерял всего очко и показывает хорошую игру. Обыграли главного конкурента в западной конференции - ЦСКА, взяли Кубок Открытия, несмотря на все широковещательные прогнозы в пользу ЦСКА. На Западе также отмечу «Локомотив», который показывает хорошую игру. А на Востоке много сюрпризов, хорошо начали команды, от которых никто не ожидал. А как играет «Ак Барс»? В общем, нам предстоит интересный сезон.

- Вас не пугает усиление ЦСКА?
- Команда - это не набор игроков, а нечто большее. Слишком длинная скамейка таит в себе большие риски, потому что ротация в команде нужна, но не такая. Всего четыре игрока сыграли три встречи подряд. В общем, это вещь, таящая опасность.

- Может, лиге надо как-то ограничивать количество людей в заявке?
- Заявки формируются в соответствии с отношениями с ВХЛ и МХЛ. Но когда в команде не пять полноценных звеньев, а семь... Об этом надо подумать, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в четырех матчах регулярного чемпионата одержали четыре победы, три из которых - в основное время. ЦСКА одержала три победы, одну из которых - в основное время.

Следующий матч петербургская команда проведет 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Москвичи днем ранее примут «Авангард».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: Создание собственной антидопинговой лаборатории не отменит взаимодействие КХЛ с ВАДА и РУСАДАЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о создании в КХЛ собственной антидопинговой лаборатории.Александр Медведев: Пригласили Тсонга на SpbOpen как наиболее колоритного представителя первой двадцаткиГендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал, почему на турнир пригласили французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонга.Александр Медведев: У нас есть контакты с ее представителями ШараповойГендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о возможности приглашения Марии Шараповой на турнир в Петербурге.Александр Медведев: Слова Кафельникова оставлю на его совестиГендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о высказываниях бывшего теннисиста Евгения Кафельникова.Александр Медведев: ЧМ-2018 и Кубок конфедераций добавили трудностей в организации теннисного турнираГендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал о сложностях проведения турнира.
Футбол
Миха Мевля: Уверен, что «Ростов» проведет отличный сезон
Футбол
Официально: Мевля перешел в «Зенит»
Футбол
Дзюба останется в «Зените»
Футбол
Сесар Навас вернулся в «Рубин»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости