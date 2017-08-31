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Дзаппакоста перейдет в «Челси»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports. За 25-летнего итальянца чемпионы Англии готовы заплатить 21 миллион фунтов.

По данным источника Дзаппакоста уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.

Контракт защитника с «Челси» будет рассчитан на четыре года с зарплатой в 45 тысяч фунтов в неделю.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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