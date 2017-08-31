Дзаппакоста перейдет в «Челси»
Источник: Sky SportsКомментарии
Защитник «Торино»
Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports. За
25-летнего итальянца чемпионы Англии готовы заплатить 21 миллион фунтов.
По данным источника Дзаппакоста уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.
Контракт защитника с «Челси» будет рассчитан на четыре года с зарплатой в 45 тысяч фунтов в неделю.
Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.
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