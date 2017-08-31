Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио перебрался в чемпионат Греции
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бразильский хавбек Маурисио, ранее выступавший в составе «Зенита», заключил соглашение с греческим футбольным клубом ПАОК, сообщает официальный сайт команды.
Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на 3 года. Также сообщается, что футболист пополнил ряды новой команды на правах свободного агента.
Добавим, что ранее из «Зенита» в ПАОК перешел словацкий полузащитник Роберт Мак.
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