Сесар Навас вернулся в «Рубин»
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Испанский защитник Сесар Навас стал игроком «Рубина». Об
этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Напомним, что испанец выступал за «Рубин» с 2009 до 2015
года. В составе команды он стал
чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды – Суперкубок страны. Последним
его клубом был «Ростов».
37-летний Сесар Навас в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Ростов»
и забил один мяч при четырех голевых передачах.
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