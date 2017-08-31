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Сесар Навас вернулся в «Рубин»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Испанский защитник Сесар Навас стал игроком «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что испанец выступал за «Рубин» с 2009 до 2015 года.  В составе команды он стал чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды – Суперкубок страны. Последним его клубом был «Ростов».

37-летний Сесар Навас в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Ростов» и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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