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Миха Мевля: Уверен, что «Ростов» проведет отличный сезон

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Защитник Миха Мевля обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в «Зенит».

– Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и работников базы. Большое спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку, которую вы оказывали во время моего пребывания в «Ростове».

– Мне посчастливилось играть с «Ростовом» в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, провел здесь невероятный год.  Со всем коллективом у меня сложились дружеские отношения, потому что «Ростов» - это одна большая семья. Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что «Ростов» проведет отличный сезон. Для этого у команды все есть!  Всем огромное спасибо! С любовью, Миха, – приводит слова футболиста сайт желто-синих.

Мевля выступал за «Ростов» с лета 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей, забил 2 гола. В донской клуб футболист перешел за 700 тысяч евро.

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