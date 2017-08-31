Александр Медведев: Пригласили Тсонга на SpbOpen как наиболее колоритного представителя первой двадцатки

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев рассказал, почему на турнир пригласили французского теннисиста Жо-Вильфрида Тсонга.



- Были какие-то другие варианты, кроме Тсонга? Почему только сейчас объявлено?

- Потому что он играет с вайл-кардом. У нас были контакты с рядом игроков из первой двадцатки. Были два варианта, выбрали Тсонга как наиболее колоритного.



- Вы сказали, что Вавринка приедет в следующем году.

- Да, уже есть договоренность. Он бы обязательно здесь был в этом году, если бы не операция, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.