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Игорь «iLTW» Филатов и Мальте «Biver» Винтер перешли в Team Spirit

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Игорь «iLTW» Филатов и Мальте «Biver» Винтер присоединились к составу Team Spirit.

В команде они заменят Станислава «Bzz» Глушана и Ивана «Vanskor» Скорохода.

«Мы осознаем риски, которым мы подвергаем себя, беря одного иноязычного игрока. Однако профессионализм Мальте и его компетенция на своей позиции позволяют закрыть на них глаза. Две недели назад мы заехали на бессрочный буткемп в полном составе, и такой плодотворной атмосферы на сборах любого из наших составов я ещё не видел. Надеюсь, это даст свои плоды, и в этом сезоне мы сможем приятно порадовать своих фанатов и инвесторов. Ситуации со слитыми анонсами всё сильнее напрягают, люди даже не пытаются сделать из этого какую-то интригу, ники называются при первой возможности и каждому встречному. Логики в этих поступках действительно немного, однако всё это не важно. Утечки в любом случае происходят по вине каждой из сторон сделки, в будущем мы подойдем к этим вопросам с гораздо большей осторожностью», — прокомментировал CEO Team Spirit Никита Чукалин.

iLTW ранее выступал за M19, а Biver играл в Natus Vincere.

Состав Team Spirit:

Игорь «iLTW» Филатов
Богдан «Iceberg» Василенко
Александр «DkPhobos» Кучеря
Артем «fng» Баршак
Мальте «Biver» Винтер

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