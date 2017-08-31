«Спартак»: Дата матча с «Тосно» окончательно не определена, просим не спешить покупать билеты Петербург
«Спартак» в своем твиттере попросил болельщиков не торопиться
с приобретением билетов в Санкт-Петербург на матч десятого тура чемпионата
России против «Тосно». В клубе утверждают, что дата матча окончательно не
определена.
«Вниманию болельщиков,
планирующих посетить матч 10-го тура «Тосно» — «Спартак»! Просим вас не спешить
с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения
о дате и времени проведения встречи», - говорится в сообщении.
Напомним, матч «Тосно» - «Спартак»
на данный момент запланирован на 16 сентября на 14:00 по Москве. Позднее
сообщалось, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» предложило РФПЛ
перенести матча на 17 сентября.
Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2017 г.