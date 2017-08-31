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«Спартак»: Дата матча с «Тосно» окончательно не определена, просим не спешить покупать билеты Петербург

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» в своем твиттере попросил болельщиков не торопиться с приобретением билетов в Санкт-Петербург на матч десятого тура чемпионата России против «Тосно». В клубе утверждают, что дата матча окончательно не определена.

«Вниманию болельщиков, планирующих посетить матч 10-го тура «Тосно» — «Спартак»! Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи», - говорится в сообщении.

Напомним, матч «Тосно» - «Спартак» на данный момент запланирован на 16 сентября на 14:00 по Москве. Позднее сообщалось, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» предложило РФПЛ перенести матча на 17 сентября.

 


 

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