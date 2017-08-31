«Ливерпуль» отдал Ориги в аренду в «Вольфсбург»
Источник: Sky SportsКомментарии
Форвард «Ливерпуля» Дивок
Ориги перешел в «Вольфсбург» на правах аренды, сообщает Sky Sports. В качестве
компенсации мерсисайдцы получили шесть миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Ориги может перейти в «Монако» в рамках сделки по трансферу полузащитника Тома Лемара.
Ориги провел два сезона в «Ливерпуле» после перехода из «Лилля» и в 51 матче премьер-лиги забил 12 голов.
Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.
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