«Ливерпуль» отдал Ориги в аренду в «Вольфсбург»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги перешел в «Вольфсбург» на правах аренды, сообщает Sky Sports. В качестве компенсации мерсисайдцы получили шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ориги может перейти в «Монако» в рамках сделки по трансферу полузащитника Тома Лемара.

Ориги провел два сезона в «Ливерпуле» после перехода из «Лилля» и в 51 матче премьер-лиги забил 12 голов.

Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.