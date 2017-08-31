Александр Медведев: Создание собственной антидопинговой лаборатории не отменит взаимодействие КХЛ с ВАДА и РУСАДА

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о создании в КХЛ собственной антидопинговой лаборатории.

- Перед стартом сезона Дмитрий Чернышенко сказал, что ваши слова о создании своей антидопинговой лаборатории не идут на пользу. Получается, вашу идею не поддержали?

- Я предпочитаю не через прессу обсуждать серьезные вопросы. Тем более, что создание собственной лаборатории не отменит взаимодействие КХЛ с ВАДА или РУСАДА. Допинг-контроль для международных соревнований находится под контролем международных же организаций. Может, у Чернышенко была неполная информация, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».