Миха Мевля: Нобоа рассказал мне много хорошего о «Зените»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».

– У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?

– На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.

– Вы уже поиграли на стадионе «Санкт-Петербург». Как он вам?

– Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.

– Вы – первый футболист из Словении в истории клуба. «Зенит» хорошо знают в вашей стране?

– Конечно, «Зенит» – это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.

– Как ваши успехи с русским языком?

– Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти все, что мне говорят, и умею объясняться сам, – приводит слова Мевля официальный сайт «Зенита»

Напомним, Мевля подписал контракт с «Зенитом» на 4 года. Словенский защитник выступал за ростовский клуб с лета 2016 года. Всего за «Ростов» Мевля провел 39 матчей и забил 2 гола.

«Зенит» с 20 очками после восьми туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. Следующий матч сине-бело-голубые проедут 10 сентября в Москве против «Динамо».

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