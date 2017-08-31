Владимир Лукин: Рассчитываем, что 3-4 сентября IPC положительно решит вопрос о нашем участии в Паралимпиаде 2018 года
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент
Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что на следующей неделе
будет принято положительное решение об участии российских спортсменов в
Паралимпийских играх в Южной Корее.
«Ждали решения по статусу ПКР еще в прошлом месяце, но его не последовало. 3-4 сентября в Абу-Даби о ПКР будут говорить однозначно. В международном комитете положительно оценивают проделанную нами работу.
Мы рассчитываем, что 3-4 сентября исполком IPC положительно решит вопрос о нашем участии в Паралимпиаде 2018 года», – приводит «Р-Спорт» слова Лукина.
Напомним, Россия пропустила Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации ПКР.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически