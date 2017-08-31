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Владимир Лукин: Рассчитываем, что 3-4 сентября IPC положительно решит вопрос о нашем участии в Паралимпиаде 2018 года

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что на следующей неделе будет принято положительное решение об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх в Южной Корее.

«Ждали решения по статусу ПКР еще в прошлом месяце, но его не последовало. 3-4 сентября в Абу-Даби о ПКР будут говорить однозначно. В международном комитете положительно оценивают проделанную нами работу.

Мы рассчитываем, что 3-4 сентября исполком IPC положительно решит вопрос о нашем участии в Паралимпиаде 2018 года», – приводит «Р-Спорт» слова Лукина.

Напомним, Россия пропустила Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации ПКР.

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