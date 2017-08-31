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Самбрано вылетел в Салоники и может перейти в ПАОК

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Защитник «Рубина» Карлос Самбрано может перейти в ПАОК. По информации PAOK24, 28-летний перуанец вылетел в Салоники для медосмотра перед трансфером.

При этом пока клубы не согласовали условия перехода, и будущее Самбрано должно решиться в ближайшие часы.

Самбрано перешел в «Рубин» летом 2016 года и в прошлом сезоне провел 21 матч в премьер-лиге. При этом в нынешнем сезоне защитник не выходил на поле.

Летнее трансферное окно закрывается 31 авгста.

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