Самбрано вылетел в Салоники и может перейти в ПАОК
Защитник «Рубина»
Карлос Самбрано может перейти в ПАОК. По информации PAOK24,
28-летний перуанец вылетел в Салоники для медосмотра перед трансфером.
При этом пока клубы не согласовали условия перехода, и будущее Самбрано должно решиться в ближайшие часы.
Самбрано перешел в «Рубин» летом 2016 года и в прошлом сезоне провел 21 матч в премьер-лиге. При этом в нынешнем сезоне защитник не выходил на поле.
Летнее трансферное окно закрывается 31 авгста.
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