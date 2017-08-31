Узбекистан проиграл Китаю и упустил шанс выйти на второе место в отборочной группе ЧМ-2018
Сборная Узбекистана
потерпела поражение от Китая (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира
2018 года.
Единственный гол на 84-й минуте забил форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Гао Линь, реализовавший пенальти.
Таким образом, Узбекистан упустил возможность выйти на второе место в группе A, которое дает право прямого попадания в финальную стадию чемпионата мира в России.
При этом Узбекистан сохраняет шансы на путевку в России в случае победы 5 сентября над Южной Кореей.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа A
9-й тур
Матч
Китай - Узбекистан - 1:0 (0:0)
Место и дата
31 августа 15:00, , Онлайн-трансляция
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