Узбекистан проиграл Китаю и упустил шанс выйти на второе место в отборочной группе ЧМ-2018

Сборная Узбекистана потерпела поражение от Китая (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Единственный гол на 84-й минуте забил форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Гао Линь, реализовавший пенальти.

Таким образом, Узбекистан упустил возможность выйти на второе место в группе A, которое дает право прямого попадания в финальную стадию чемпионата мира в России.

При этом Узбекистан сохраняет шансы на путевку в России в случае победы 5 сентября над Южной Кореей.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

9-й тур