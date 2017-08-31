Джонатан «Loda» Берг вернулся в Alliance

Джонатан «Loda» Берг вернулся в состав Alliance.



Швед соберет новый состав команды и станет его капитаном.



Согласно анонсу организации, состав Alliance покинули Аксель «Pablo» Кальман и Адриан «Era» Крезиу. Ранее команду также покинули Симон «Handsken» Хааг, Линус «Limmp» Бломдин и Йонас «jonassomfan» Линдхольм.

Loda ушел из Alliance в июне 2017 года. Позже он выступал на квалификации к The International 2017 в составе команды Cool Beans.



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