Колобков: Генерального директора РУСАДА выбирали сложно и долго

«Советский спорт» получил комментарий министра спорта РФ Павла Колобкова о новом генеральном директоре РУСАДА:

- Процесс выбора кандидата на должность генерального директора РУСАДА был сложным, многоэтапным. Процедура отвечала самым высоким международным требованиям. Заявки подали более 700 человек, но только кандидатура Юрия Гануса была одобрена всеми.

Я желаю успехов Юрию Александровичу на посту генерального директора РУСАДА. У него большой опыт антикризисной работы, и сейчас ему предстоит серьёзная работа по восстановлению статуса агентства. Со своей стороны Минспорт России готов оказать ему всестороннюю поддержку, - сказал Павел Колобков.