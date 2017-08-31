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Колобков: Генерального директора РУСАДА выбирали сложно и долго

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» получил комментарий министра спорта РФ Павла Колобкова о новом генеральном директоре РУСАДА:

- Процесс выбора кандидата на должность генерального директора РУСАДА был сложным, многоэтапным. Процедура отвечала самым высоким международным требованиям. Заявки подали более 700 человек, но только кандидатура Юрия Гануса была одобрена всеми.

Я желаю успехов Юрию Александровичу на посту генерального директора РУСАДА. У него большой опыт антикризисной работы, и сейчас ему предстоит серьёзная работа по восстановлению статуса агентства. Со своей стороны Минспорт России готов оказать ему всестороннюю поддержку, - сказал Павел Колобков.

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