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Спортивный директор «Амкара»: Гиголаев покинул клуб из-за искусственного поля в Перми

Источник:  ТАССКомментарии

Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника Роланда Гиголаева в «Ахмат».

Сегодня хавбек подписал с грозненским клубом контракт на три года.

«Роланд сам обратился в клуб с просьбой отпустить его, - сказал Засульский. - Он мотивировал это тем, что после перенесенной операции ему противопоказана игра на синтетических полях. Гиголаев никогда не скрывал, что хочет играть поближе к дому, но у нас не было никаких претензий к нему по части самоотдачи и самоотверженности. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что нам приходится расставаться».

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