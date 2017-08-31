Иранский полузащитник Шекари перешел в «Рубин»
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
«Рубин» подписал контракт с полузащитником Резой Шекари, сообщается на официальном сайте клуба.
Условия соглашения с 19-летним иранцем не разглашаются.
Предыдущим клубом
Шекари был иранский «Зоб Ахан», за который он выступал с 2015 по 2017 год. В
составе этой команды футболист сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем
Кубка страны в сезоне-2015/16.
Шекари является игроком молодежной сборной Ирана.
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