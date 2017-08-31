Иранский полузащитник Шекари перешел в «Рубин»

«Рубин» подписал контракт с полузащитником Резой Шекари, сообщается на официальном сайте клуба.

Условия соглашения с 19-летним иранцем не разглашаются.

Предыдущим клубом Шекари был иранский «Зоб Ахан», за который он выступал с 2015 по 2017 год. В составе этой команды футболист сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем Кубка страны в сезоне-2015/16.



Шекари является игроком молодежной сборной Ирана.

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