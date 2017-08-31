Шейдаев станет игроком «Карабаха»
Источник: Azerisport.comКомментарии
Бывший нападающий «Зенита»
и «Рубина» Рамиль Шейдаев станет игроком «Карабаха». Об этом сообщает Azerisport.
Сообщается, что до конца дня этот вопрос будет решен. «Карабах» арендует
футболиста у него нынешнего клуба – турецкого «Трабзонспора».
21-летний Рамиль
Шейдаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он на правах аренды
играл за словацкую «Жилину» и в шести матчах забил три мяча.
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