Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Рамиль Шейдаев станет игроком «Карабаха». Об этом сообщает Azerisport.

Сообщается, что до конца дня этот вопрос будет решен. «Карабах» арендует футболиста у него нынешнего клуба – турецкого «Трабзонспора».

21-летний Рамиль Шейдаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он на правах аренды играл за словацкую «Жилину» и в шести матчах забил три мяча.

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