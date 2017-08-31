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Virtus.pro, Na'Vi и другие члены WESA примут участие в Paladins Premier League

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Всемирная ассоциация киберспорта (World Esports Association — WESA) совместно с компанией Hi-Rez Studios анонсировала лигу Paladins Premier League. 

Первый сезон лиги стартует осенью 2017 года. В ней примут участие десять команд-участников WESA: EnVyUS, Fnatic, G2 Esports, mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Renegades, SK Gaming, Splyce и Virtus.pro.

Hi-Rez Studios разделит доход лиги между командами-участниками, а также гарантирует минимальную заработную плату для игроков 

«Вместе с другими командами WESA Virtus.pro вступает в New Paladins Premier League. У Virtus.pro появится отдельный состав по этой дисциплине, который мы представим чуть позже. Надеемся, поддержка издателя позволит стать игре очень популярной», — прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Paladins — многопользовательский free-to-play шутер от первого лица, разрабатываемый Hi-Rez Studios. Игра стала доступна в раннем доступе в Steam в сентябре 2016.

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