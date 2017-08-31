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Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити» за 65 млн евро

Источник:  Sky SportsКомментарии

Как сообщает Goal, «Манчестер Сити» достиг договоренности с «Арсеналом» по трансферу Алексиса Санчеса.

Согласно источнику, 28-летний игрок пополнит ряды «горожан» за 65 млн евро. Отмечается, что на данный момент лондонский клуб еще не дал окончательного ответа.

Источник уверяет, что «пушкари» занимаются поиском замены чилийца. 

Ранее стало известно, что «Арсенал» предлагает за хавбека «Монако» 100 млн евро. Также СМИ сообщают об интересе к полузащитнику «ПСЖ» Юлиану Дракслеру.

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