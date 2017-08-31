17-летний полузащитник «Манчестер Сити» перешел в дортмундскую «Боруссию»
Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии
Полузащитник Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный твиттер немецкого клуба.
Детали трансфера 17-летнего англичанина не приводятся.
Санчо имеет опыт выступления за молодежные команды «Манчестер Сити» и Англии.
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