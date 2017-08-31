Гендиректор «Динамо СПб»: Московское «Динамо» предлагало сотрудничество, но у нас уже было соглашение с «Витязем»

Генеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас рассказал о сотрудничестве клуба с «Витязем» и высказался о возможном партнерстве с московскими одноклубниками.



- В ХК «Сочи» сменился тренерский штаб, и была некая неопределенность. На одной из встреч на нас вышло руководство «Витязя». Они предложили точно такое же сотрудничество, какое у нас было с «Сочи». Мы приняли их предложение. Во-первых, Чехов расположен ближе к Петербургу, и любое перемещение игроков проще. Во-вторых, «Витязь» оказался более выстроенной системой. Молодежная команда, школа – там все работает. Такое сотрудничество должно пойти на пользу. Мы практически весь сезон играли без игроков «Сочи», только перед самым плей-офф нас пополнили четыре хоккеиста. Рассчитываем, что сотрудничество с «Витязем» будет намного лучше. Сейчас видим, что мы правильно сделали.



Что касается московского «Динамо» - там были изменения, как в Сочи, но намного сложнее. Когда мы подписали соглашение с «Витязем», на нас вышло руководство клуба и тоже предлагало аналогичное сотрудничество, но это уже было не сделать. В этом году мы работаем с «Витязем». Посмотрим, как сложатся наши взаимоотношения и примем решение.



Напомним, в мае «Динамо СПб» и «Витязь» заключили соглашение, по которому бело-голубые стали фарм-клубом подмосковной команды в ВХЛ. В сезоне 2016/2017 петербуржцы сотрудничали с ХК «Сочи».