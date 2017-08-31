Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия1 : 0Словения
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва39 : 34Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Динамо СПб»: Московское «Динамо» предлагало сотрудничество, но у нас уже было соглашение с «Витязем»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас рассказал о сотрудничестве клуба с «Витязем» и высказался о возможном партнерстве с московскими одноклубниками. 

- В ХК «Сочи» сменился тренерский штаб, и была некая неопределенность. На одной из встреч на нас вышло руководство «Витязя». Они предложили точно такое же сотрудничество, какое у нас было с «Сочи». Мы приняли их предложение. Во-первых, Чехов расположен ближе к Петербургу, и любое перемещение игроков проще. Во-вторых, «Витязь» оказался более выстроенной системой. Молодежная команда, школа – там все работает. Такое сотрудничество должно пойти на пользу. Мы практически весь сезон играли без игроков «Сочи», только перед самым плей-офф нас пополнили четыре хоккеиста. Рассчитываем, что сотрудничество с «Витязем» будет намного лучше. Сейчас видим, что мы правильно сделали. 

Что касается московского «Динамо» - там были изменения, как в Сочи, но намного сложнее. Когда мы подписали соглашение с «Витязем», на нас вышло руководство клуба и тоже предлагало аналогичное сотрудничество, но это уже было не сделать. В этом году мы работаем с «Витязем». Посмотрим, как сложатся наши взаимоотношения и примем решение.

Напомним, в мае «Динамо СПб» и «Витязь» заключили соглашение, по которому бело-голубые стали фарм-клубом подмосковной команды в ВХЛ. В сезоне 2016/2017 петербуржцы сотрудничали с ХК «Сочи».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший тренер юношеской сборной России перешел в фарм-клуб «Куньлуня»Генеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас сообщил об изменениях в тренерском штабе команды ВХЛ.«Химик» заключил соглашение с Никитой Квартальновым«Химик» подписал контракт с нападающим Никитой Квартальновым. Об этом сообщает официальный сайт воскресенской команды.«СКА-Нева» проведет домашние матчи в «Хоккейном городе»Домашней ареной «СКА-Невы» в новом сезоне ВХЛ станет «Хоккейный город», сообщает официальный сайт армейцев.ХК «Сочи» отправил Титова и Бойчука в «Дизель»Защитник ХК «Сочи» Александр Титов и форвард Дмитрий Бойчук отправлены в пензенский «Дизель» - фарм-клуб сочинцев в ВХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Кузня» ведет переговоры со Счастливым и ЧерновымНовокузнецкий «Металлург» ведет переговоры о подписании контрактов с нападающими Петром Счастливым и Артемом Черновым, сообщается на официальном сайте клуба.
Главные новости
Футбол
Бек сменил «Бешикташ» на «Штутгарт»
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи», забросив 11 шайб
Футбол
Московский «Арарат» заявил в полицию на своего бывшего президента Оганесяна
Футбол
Шейдаев станет игроком «Карабаха»
Футбол
Иранский полузащитник Шекари перешел в «Рубин»
Футбол
«Амьен» арендовал Траоре у «Монако»
Футбол
Смолов останется в «Краснодаре»
Футбол
Салатич перешел из «Сьона» в «Уфу»
Футбол
Узбекистан проиграл Китаю и упустил шанс выйти на второе место в отборочной группе ЧМ-2018
Футбол
Самбрано вылетел в Салоники и может перейти в ПАОК
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
черкас сергей
черкас сергей