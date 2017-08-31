Уэллс сменил «Хаддерсфилд» на «Бернли»
Источник: ФК «Бернли»Комментарии
Форвард сборной
Бермудских островов Наки Уэллс покинул «Хаддерсфилд» и стал игроком «Бернли».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что
контракт подписан на три года. Сумма трансфера не разглашается.
В прошедшем сезоне
27-летний Наки Уэллс провел 47 матчей за «Хаддерсифилд» и забил десять мячей
при трех голевых передачах.
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