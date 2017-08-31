Уэллс сменил «Хаддерсфилд» на «Бернли»

Форвард сборной Бермудских островов Наки Уэллс покинул «Хаддерсфилд» и стал игроком «Бернли». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на три года. Сумма трансфера не разглашается.

В прошедшем сезоне 27-летний Наки Уэллс провел 47 матчей за «Хаддерсифилд» и забил десять мячей при трех голевых передачах.

Онлайн последнего дня трансферного окна