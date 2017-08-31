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Московский «Арарат» заявил в полицию на своего бывшего президента Оганесяна

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

«Арарат» (Москва) подозревает своего бывшего президента Валерия Оганесяна в хищении 20 миллионов рублей со средств клуба, в связи с чем было принято решение заявить в полицию. Об этом сообщил вице-президент «Арарата» по информационной политике Андраник Керопян.
«Была проведена финансовая проверка, которая показала, что со счета клуба исчезло 20 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги были выведены на счета Оганесяна. Клуб написал заявление в правоохранительные органы, оно принято к рассмотрению», - цитирует Керопяна ТАСС.

Ранее сообщалось, что Оганесян покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. Керопян утверждает, что бывший президент после ухода отправился в Грузию.




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