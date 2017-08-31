«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи», забросив 11 шайб
«Салават Юлаев» дома обыграл ХК «Сочи» (11:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев поля отличились Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артем Федоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Энвер Лисин (дважды) и Евгений Коротков, у гостей – Кейси Уэллман, Вадим Щегольков и Павел Падакин.
Уфимцы одержали самую крупную победу в КХЛ в стартовавшем сезоне, а матч стал самым результативным.
3 сентября «Салават» примет «Нефтехимик», а ХК «Сочи» днем ранее сыграет на выезде с «Ак Барсом».
Матч
Салават Юлаев - ХК Сочи - 11:3 (4:1, 6:2, 1:0)
Голы:
Уэллман (Хомицкий, Лапенков), 3:12 (0:1). Макаров (Куляш, Лисин), 6:27 (1:1). Хартикайнен (Умарк, Ларсен), 8:44 (2:1). Фёдоров (Зубов), 16:16 (3:1). Кокарев (Зубов), 19:29 (4:1). Логинов (Арзамасцев), 23:48 (5:1). Ларсен (Скривенс), 24:17 (6:1). Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен), 26:00 (7:1). Бодров (Куляш, Лисин), 27:57 (8:1). Лисин (Бодров, Макаров), 31:19 (9:1). Коротков (Лазарев), 31:37 (10:1). Щегольков (Хомицкий, Щитов), 34:09 (10:2). Падакин 35:10 (10:3). Лисин (Куляш, Макаров), 50:51 (11:3).
Место и дата
31 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция