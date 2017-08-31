«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи», забросив 11 шайб

Гендиректор «Динамо СПб»: Московское «Динамо» предлагало сотрудничество, но у нас уже было соглашение с «Витязем»

Генеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас рассказал о сотрудничестве клуба с «Витязем» и высказался о возможном партнерстве с московскими одноклубниками.