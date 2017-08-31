Бывший тренер юношеской сборной России перешел в фарм-клуб «Куньлуня»

Генеральный директор «Динамо СПб» Сергей Черкас сообщил об изменениях в тренерском штабе команды ВХЛ.



- Евгений Филинов закончил работу в клубе. Как известно, новую китайскую команду ВХЛ возглавил наш соотечественник Михаил Кравец, и он пригласил Женю помочь ему, - сказал Черкас на пресс-конференции, посвященной старту сезона.



Напомним, ранее стало известно, что Кравец стал главным тренером команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян». Фарм-клуб «Куньлуня» в сезоне 2017/2018 дебютирует в ВХЛ.