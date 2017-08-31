Бек сменил «Бешикташ» на «Штутгарт»
Источник: ФК «Штутгарт»Комментарии
Защитник «Бешикташа» Андреас Бек стал игроком «Штутгарта». Об этом
сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Контракт подписан до 30 июня 2019 года. 30-летний немецкий
защитник, который родился в России и в три года вместе с родителями переехал в
Германию, с 2005 по 2008 год
уже играл за «Штутгарт».
В прошедшем сезоне Бек провел 30 матчей за «Бешикташ» и забил один мяч.
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