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Бек сменил «Бешикташ» на «Штутгарт»

Источник:  ФК «Штутгарт»Комментарии

Защитник «Бешикташа» Андреас Бек стал игроком «Штутгарта». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2019 года. 30-летний немецкий защитник, который родился в России и в три года вместе с родителями переехал в Германию, с 2005 по 2008 год уже играл за «Штутгарт».

В прошедшем сезоне Бек провел 30 матчей за «Бешикташ» и забил один мяч.

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