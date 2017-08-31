Митроглу прибыл на подписание контракта с «Марселем»
Нападающий «Бенфики» Костас Митроглу прибыл в Марсель, где подпишет контракт с одноименным клубом, сообщает GFFN.
Напомним, сегодня закрывается летнее трансферное окно.
По словам представителя «Марселя», которые приводит GFFN, «маловероятно, что после подписания Митроглу клуб купит кого-то еще».
Митроглу выступает за «Бенфику» с 2015 года. За эту команду он провел 88 матча и забил 52 мяча.
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